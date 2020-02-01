В Китай — только чартером. Регулярные авиарейсы отменяются из-за коронавируса
Авиаперевозчики, осуществлявшие регулярные рейсы в Китай, с 1 февраля переходят на чартерный режим работы. Об этом 31 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.
«С 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», – цитирует агентство сообщение ведомства.
В колл-центры авиакомпаний передадут специальные памятки для пассажиров. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб под руководством главы Росавиации Александра Нерадько.
Напомним, еще днем 31 января Россия ограничила авиасообщение с Китаем, за исключением нескольких рейсов «Аэрофлота». Согласно «Интерфаксу», эта компания в сообщении Минтранса отдельно не упоминается.
Напомним, все эти меры вводятся из-за вспышки в Китае нового коронавируса. В России пока подтверждены два случая заболевания.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.