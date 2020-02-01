В Китай — только чартером. Регулярные авиарейсы отменяются из-за коронавируса

Авиаперевозчики, осуществлявшие регулярные рейсы в Китай, с 1 февраля переходят на чартерный режим работы. Об этом 31 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтранс РФ.

«С 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», – цитирует агентство сообщение ведомства.

В колл-центры авиакомпаний передадут специальные памятки для пассажиров. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб под руководством главы Росавиации Александра Нерадько.

Напомним, еще днем 31 января Россия ограничила авиасообщение с Китаем, за исключением нескольких рейсов «Аэрофлота». Согласно «Интерфаксу», эта компания в сообщении Минтранса отдельно не упоминается.

Напомним, все эти меры вводятся из-за вспышки в Китае нового коронавируса. В России пока подтверждены два случая заболевания.



