Полицейские из Йоркшира решили найти владельца Кольца Всевластия. Коллеги им посоветовали искать Голлума у истоков реки Андуин

Английские полицейские из Северного Йоркшира обратились к фейсбук-сообществу с просьбой помочь им с поисками владельца Кольца Всевластия, которое они нашли в украденных вещах. Гиковскую бутафорию из романа Толкина «Властелин колец» они не опознали и поплатились за это — стали объектами для насмешек в Интернете.

К розыскам полицейские подошли со всей серьезностью. «Мы надеемся, что кто-то узнает маркировку и сможет сказать нам, кому оно по праву принадлежит. Я уверен, что кому-то где-то не хватает его», – заявил детектив Пит Уилсон.

Отметим, в произведении Толкина истинным владельцем Кольца Всевластия был главный отрицательный персонаж — Саурон. В итоге полицейских закидали гифками из фильма и специфическими шутками. Причем подключились даже их коллеги. Полиция Кингстона в комментариях написала: «Мы можем помочь! Думаем, что (один из) первоначальных владельцев — мистер Смеагол (первое имя Голлума — прим. ред.). Когда-то он жил неподалеку от Гладден Филдс у реки Андуин». Нашлись и те, кто предложил просто надеть кольцо, чтобы владелец сам нашел полицейских.





История была бы не так забавна, если бы не произошла в Северном Йоркшире, ведь путь кольца в трилогии начинается в месте под названием Шир. К слову, родом из Йоркшира актёр Шон Бин, сыгравший Боромира в первой картине.

Полиция Северного Йоркшира уже ответила на шутки, сохраняя серьезность: «Нам, очевидно, надо обновить наши знания о кино. Тем не менее это чья-то собственность, и мы хотели бы вернуть ее».