Валун, мешавший проходке коричневой линии метро, убирают вручную

Рабочие вручную раскалывают 10-тонный валун, который был выбит при проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро. Об этом 31 января сообщается в группе «ВКонтакте» «Метрострой. История петербургского метро».

«На сооружении наклонного хода станции "Казаковская" проходчики ГСУ, не дожидаясь специальных приспособлений, раскалывают валун вручную. Первые отколотые части уже подняли на поверхность», – говорится в сообщении.

Его сопровождают фотографии работ — судя по ним, метростроевцам приходится обходиться молотом и кайлом. Отметим, ранее в «Метрострое» говорили, что валун разобьют специальным гидроклином. При этом в компании уверяли, что валун не мешал продолжать работы.



