Валун, мешавший проходке коричневой линии метро, убирают вручную
Рабочие вручную раскалывают 10-тонный валун, который был выбит при проходке тоннеля Красносельско-Калининской линии метро. Об этом 31 января сообщается в группе «ВКонтакте» «Метрострой. История петербургского метро».
«На сооружении наклонного хода станции "Казаковская" проходчики ГСУ, не дожидаясь специальных приспособлений, раскалывают валун вручную. Первые отколотые части уже подняли на поверхность», – говорится в сообщении.
Его сопровождают фотографии работ — судя по ним, метростроевцам приходится обходиться молотом и кайлом. Отметим, ранее в «Метрострое» говорили, что валун разобьют специальным гидроклином. При этом в компании уверяли, что валун не мешал продолжать работы.
Справка:
Напомним, что в конце 2019 года «Фонтанка» выяснила, что окончание работ по созданию первого участка коричневой линии метро переносится с июня 2022-го на октябрь 2023 года. Кроме того, создание станций «Юго-Западная» и «Путиловская» может подорожать с 37 млрд рублей до 65 млрд рублей – таков промежуточный итог корректировки проектной документации, выполненной московским «Метрогипротрансом».