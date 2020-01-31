Вячеслав Малафеев опроверг уход из «Зенита»

Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о своем уходе с поста заместителя спортивного директора петербургской команды.

«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом, как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев вечером 31 января в своем инстаграме.

Напомним, ранее о его уходе из команды сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.



