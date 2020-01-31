Вячеслав Малафеев опроверг уход из «Зенита»
Бывший вратарь футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев прокомментировал новость о своем уходе с поста заместителя спортивного директора петербургской команды.
«В связи с последними новостями касаемо моего ухода из футбольного клуба «Зенит» спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом, как минимум до мая 2020 года», – написал Малафеев вечером 31 января в своем инстаграме.
Напомним, ранее о его уходе из команды сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники.
Справка:
Пост заместителя спортивного директора Малафеев занимает с ноября 2017 года. В его обязанности входило кураторство «Зенита-2» и молодежной команды, а также трансферы и подписание контрактов с игроками.
Вячеслав Малафеев окончил футбольную школу «Смена», с 1999 года начал играть за «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 442 официальных матча и занимает по этому показателю второе место в истории клуба после Анатолия Давыдова. Малафеев уступил место вратаря в основном составе только в сезоне 2013/14.