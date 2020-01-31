Петербуржцы устроили стихийный мемориал возле забора рухнувшего СКК

Петербуржцы зажигают свечи на проспекте Космонавтов, у строительного забора СКК «Петербургский», который обрушился днем 31 января. Горожане скорбят об утрате здания и рабочем, который погиб во время обрушения. Видео стихийного алтаря опубликовано в группе защитников спорткомплекса «Сквер у СКК» «ВКонтакте». Петербуржцы приносят к СКК цветы и зажигают свечи.

«Фонтанка» глазами рабочего показала, как отпиливали ванты, на которых держалась крыша СКК, за час до обрушения. Вероятнее всего, камера была установлена на каске погибшего рабочего — Матвея Кучерова. Глава Следственного комитета потребовал возбудить уголовное дело по факту его гибели.



