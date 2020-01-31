Происшествия
Концессионер считает, что предотвратил массовую трагедию в СКК. Правила безопасности нарушил, по его мнению, сам рабочий
Игорь Забиран, гендиректор компании «СКА Арена», которая по концессии занимается строительством нового спортивно-концертного комплекса на месте СКК, прокомментировал обрушение здания. По его словам, произошедшее доказывает ветхость здания.
«Своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже этой зимой, – рассказал он журналистам вечером 31 января. – Мы видим — нагрузку здание не держало абсолютно».
Трагедию, которая случилась при обрушении СКК, Забиран прокомментировал следующим образом: «При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности — отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны окажем поддержку его семье, родителям — все, от нас зависящее».
Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего.
© Фонтанка.Ру
Справка:
Напомним, «Фонтанка» показала глазами рабочего, как крышу СКК отпиливали за час до обрушения. Камера, скорее всего, была установлена на каске погибшего Матвея Кучерова.
Разбирать крышу СКК на проспекте Юрия Гагарина начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стен. Один рабочий, который производил работы по срезке вант вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге. Спустя несколько часов тело 29-летнего Матвея Кучерова было найдено под завалами.