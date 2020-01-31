Концессионер считает, что предотвратил массовую трагедию в СКК. Правила безопасности нарушил, по его мнению, сам рабочий

Игорь Забиран, гендиректор компании «СКА Арена», которая по концессии занимается строительством нового спортивно-концертного комплекса на месте СКК, прокомментировал обрушение здания. По его словам, произошедшее доказывает ветхость здания.

«Своевременное начало реконструкции здания не дало при проведении массовых мероприятий случиться трагедии, которая могла произойти уже этой зимой, – рассказал он журналистам вечером 31 января. – Мы видим — нагрузку здание не держало абсолютно».

Трагедию, которая случилась при обрушении СКК, Забиран прокомментировал следующим образом: «При производстве работ один из высотников нарушил технику безопасности — отстегнул страховку и вышел из люльки, поэтому произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны окажем поддержку его семье, родителям — все, от нас зависящее».

Напомним, ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего.



