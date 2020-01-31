«Очевидное нарушение правил безопасности». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели рабочего во время обрушения СКК

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу «незамедлительно» возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши СКК.

Как уточняется вечером 31 января на сайте Следственного комитета, при проведении работ были допущены нарушения правил безопасности. Материалы дела будут переданы следователям центрального аппарата СК РФ. Попытки дозвониться до представителя Следственного комитета Светланы Петренко успехом не увенчались, по какой статье будет возбуждено дело – неизвестно.

Напомним, ранее «Фонтанка» показала глазами рабочего, как крышу СКК отпиливали за час до обрушения. Камера, скорее всего, была установлена на каске погибшего 29-летнего Матвея Кучерова.



