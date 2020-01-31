«Заявления российского правительства необъяснимы». ProtonMail заблокировал аккаунты, с которых «минировали» Петербург, хотя их об этом не просили

Почтовый сервис ProtonMail, ранее заблокированный Роскомнадзором, вечером 31 января выступил с официальным заявлением по этому поводу. Напомним, именно с этой почты «минировали» Москву и Петербург, что и привело к блокировке.

При этом РКН уверял, что на их запросы в ProtonMail ответили отказом. Представители сервиса заявили, что к ним просто никто не обращался.

«Поэтому заявления российского правительства нам необъяснимы <...> Мы никогда не получали никаких запросов о помощи по рассматриваемому делу. Кроме того, швейцарское правительство также подтвердило нам, что такой запрос о помощи от российских властей не передавался. Так что мы не только не отказались помочь с расследованием, нас даже не спросили, прежде чем российское правительство решило заблокировать ProtonMail», – говорится в заявлении компании.

ProtonMail провел собственное расследование, которое подтвердило, что угрозы взрыва в Россию отправлялись с адресов их сервиса.





«Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Всю информацию о подписчике, которая у нас была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства, может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии», – пояснили в компании.

В документе также подчеркивается, что ProtonMail — «швейцарская компания, связанная швейцарскими законами». И по таким делам, как угроза взрывов, сервис всегда готов сотрудничать с правоохранительными органами. При этом представители компании подозревают, что это может быть лишь поводом для блокировки.

«ProtonMail — это широко известный инструмент обеспечения конфиденциальности и безопасности, который, как оказалось, является предпочтительным почтовым сервисом для части населения России, которая выступает за более свободную и демократическую Россию. Мы всегда выступали за демократию и свободу, и эти угрозы взрыва могут быть просто предлогом для блокировки ProtonMail», – говорится в заявлении компании.

При этом блокировка серьезным препятствием для злоумышленников не станет, уверены в ProtonMail. «Это не помешает киберпреступникам отправлять угрозы с помощью другой почтовой службы и не будет эффективным, если преступники находятся за пределами России. Киберпреступники, вероятно, также смогут обойти блокировку, используя Tor или VPN, и они почти наверняка будут иметь эту техническую возможность», – пояснили в компании.

ProtonMail рассчитывает на сотрудничество и обращается к российским властям с просьбой оспорить блок, который считает «непропорциональным и контрпродуктивным».

Подробно о том, кто и почему может «минировать» Петербург и Москву и почему его не ищут, читайте в материале «Фонтанки».