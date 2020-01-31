Связывали, душили, оскорбляли. Петербуржец рассказал, как его жена после приступа эпилепсии попала в вытрезвитель

Петербуржец обвинил медиков из Елизаветинской больницы в издевательствах над супругой. Женщину с осложнениями после приступа эпилепсии приняли за пьяную и поместили в вытрезвитель, где якобы избили и испортили вещи. Обеспокоенный мужчина 31 января связался с «Фонтанкой».

Со слов Вячеслава, его жена уже 10 лет страдает от тяжёлой формы эпилепсии. О заболевании знали лишь самые близкие и всё это время справлялись с недугом с помощью врачей. Вот и вечером 30 января у 37-летней Светланы случился приступ. После ночи она чувствовала себя плохо, пришлось вызывать сотрудников скорой. Из квартиры у метро «Проспект Просвещения» они повезли пациентку в Елизаветинскую больницу на Вавиловых.

Вячеслав запротестовал, заявив, что жене в таком состоянии нервничать нельзя, и предложил поехать в Институт мозга человека им. Бехтеревой, но медики были непреклонны и сказали, что заниматься этим не будут.

Вскоре петербуржец приехал в третью городскую больницу вслед за машиной с красным крестом. На вопрос: «Где моя жена?» ему ответили, что Светлана помещена в вытрезвитель.





«При эпилепсии запрещено пить, а моя жена и так не пьёт. Персонал больницы мотивировал её помещение в «вытрезвяк» тем, что показатели похожи на опьянение. Когда я всё объяснил, мне ответили: «Ну мы же не знаем, что она болеет», – рассказал Вячеслав.

Через некоторое время, по словам мужчины, пришёл психиатр и выписал Светлану. Из больницы пациентка вышла в порванном пальто, с разбитым телефоном, кровоподтёками на шее и следами от связывания на руках. Она рассказала, что её фиксировали, били по лицу, душили, оскорбляли, угрожали убить. Вечером 31 января Вячеслав написал заявление в 6-й отдел полиции Калининского района. В квартире он остался один с 17-летним сыном, из-за пережитого стресса Светлане пришлось лечь в больницу, уже не в Елизаветинскую.

Напомним, в январе пенсионер из Петербурга заявил, что его избил врач скорой помощи. Медик сказал, что мужчину не били, а увечья он нанёс себе сам.