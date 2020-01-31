В резиденцию Трампа пытались прорваться на черном джипе. Охрана открыла огонь

В резиденцию Дональда Трампа во Флориде пытались прорваться двое человек на черном внедорожнике. Об этом 31 января сообщает CNN.

По данным издания, инцидент произошел за несколько часов до прибытия в резиденцию Мар-А-Лаго самого Трампа. Джип протаранил два контрольно-пропускных пункта на пути к главному входу, после чего охрана открыла огонь. Внедорожник скрылся, его розыски велись в том числе с помощью вертолетов. На данный момент его удалось найти, задержаны двое человек, которые и пытались прорваться в резиденцию президента США.



