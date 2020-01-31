Будущие моряки спасли семейную пару и собаку, которые провалились под лёд на реке Новой

Три курсанта спасли мужчину, женщину и собаку, провалившихся под лёд в Петербурге. О подвиге учащихся 253-й группы Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина рассказали 31 января в Смольном.

Как сообщает пресс-служба городского комитета по образованию, всё произошло 29 января. Тогда Павел Шибаев, Евгений Воронаев и Дмитрий Щеблыкин возвращались из колледжа по берегу реки Новой и услышали крики. В воде среди ломкого льда плавали собака, мужчина и женщина. Первым начал тонуть пёс, выбежав на реку за мячиком, а хозяева, спасая его, сами оказались в ловушке.

В Смольном рассказали, что курсанты сразу же побежали спасать тонущих. Они связали брошенный поводок, свои ремни и кинули один конец терпящим бедствие. Вытащив всех на берег, они отправились домой, но слава их всё равно нашла.

Фото: Комитет по образованию Администрации Санкт-Петербруга



