Малафеев уходит из «Зенита». К сине-бело-голубым он пришел больше 20 лет назад

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев ушел с должности заместителя спортивного директора клуба. Об этом 31 января пишет «Спорт-Экспресс».

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

На свой пост Малафеев пришел в ноябре 2017 года. Он курировал работу «Зенита-2» и молодежной команды, а также отвечал за трансферы и подписание контрактов с игроками. Издание уточняет, что вместе с Малафеевым из клуба ушел его помощник Александр Макаров.

Напомним, Вячеслав Малафеев окончил футбольную школу «Смена», с 1999 года начал играть за «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 442 официальных матча и занимает по этому показателю второе место в истории клуба после Анатолия Давыдова. Малафеев уступил место вратаря в основном составе только в сезоне 2013/14.



