В Москве за взятку в 300 тысяч долларов задержали сотрудника центрального аппарата МВД

В Москве задержан сотрудник центрального аппарата МВД, которого обвиняют в получении крупной взятки. Об этом 31 января сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

По данным СК, высокопоставленный полицейский получил через своего знакомого взятку размером более 300 тысяч долларов США, чтобы некий житель столицы избежал уголовной ответственности.

Как уточняет РБК, речь идет о заместителе начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс Евгении Кузине. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было заведено 29 января.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении некоего Игоря Фролова, который также задержан. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве, рассказал источник РБК. По его словам, в конце прошлого года Кузин якобы получил через Фролова 25,3 млн руб. от некоего Амадяна. «Деньги якобы были получены за то, чтобы в отношении этого человека не проводились оперативно-разыскные мероприятия, а также чтобы материалы его дела не передавали в следственные органы», – добавил источник.





Оба фигуранта уголовного дела арестованы по решению Пресненского суда Москвы.