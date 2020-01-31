Airbus оштрафовали на четыре миллиарда долларов. Авиаконцерн попался на взятках в России, Японии и Китае

Европейский производитель самолетов Airbus согласился выплатить четыре миллиарда долларов в связи с обвинениями в коррупции. Компанию поймали на взятках в 16 странах мира, среди которых Россия, Китай и Япония.

Из общей суммы, как сообщил прокурор Франции Жана-Франсуа Бонера, Париж получит 2,3 миллиарда долларов, США — 582 миллиона, а Великобритания — 1,09 миллиарда. По словам Бонера, крупнейший в мире производитель гражданских самолетов также согласился на трехлетний мониторинг своей деятельности, пишет 31 января Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Выплата позволит Airbus избежать продолжения расследования, но остается неясным, будут ли предъявлены обвинения конкретным лицам.

Отмечается, что антикоррупционное расследование стало крупнейшим в истории авиаконцерна и привело к смене топ-менеджмента компании и сотрудников, которые отвечали за продажи. Проверки показали, что в компании десятки лет существовала система, через которую с помощью третьих лиц проводились платежи на сотни миллионов долларов, чтобы получить выход на новые рынки.



