Благотворительный проект «Лисий остров» набирает обороты - к нему присоединились клоуны Полунины и Маша Макарова

Легендарный клоун Вячеслав Полунин вместе с сыном Иваном и солистка группы «Маши и медведи» Маша Макарова стали участниками благотворительного проекта гончарной студии «Лисий остров».

Артисты под руководством профессионалов сделали за гончарным кругом керамические изделия – вазы. Керамика вместе с другими поделками, изготовленными известными петербуржцами, отправится на благотворительный аукцион. Средства, вырученные с продажи, будут направлены на работу Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд».

Напомним, благотворительный проект студии «Лисий Остров» существует третий год. При создании первой коллекции для благотворительного аукциона в роли гончаров выступили Александр Друзь, музыканты группы «АукцЫон», Настя Полева, Николай Копейкин, Кирилл Миллер, Борис Гребенщиков и многие другие. Средства, вырученные с продажи керамики, тогда были направлены в фонд «Мой Мио», который оказывает помощь детям с редким генетическим заболеванием – миодистрофией Дюшенна.

Ко второй коллекции уже приложили свои руки актриса Ирина Мазуркевич. музыкант, лидер российских групп Tequilajazzz, Оркестр Optimystica, Zorge Евгений Фёдоров, лидер панк-группы ПТВП Алексей Никонов и самый известный «митёк» Дмитрий Шагин.