Бастрыкин контролирует проверку по факту гибели рабочего во время обрушения СКК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично контролирует доследственную проверку по факту гибели 29-летнего Матвея Кучерова во время сноса СКК «Петербургский». Рабочий не успел спастись во время обрушения крыши.

Как сообщили в пресс-службе ведомства 31 января, в помощь петербургским следователям направили их коллег-криминалистов из СК. Бастрыкин добавил, что при необходимости к проверке привлекут следователей центрального аппарата СК. Уголовное дело пока не возбуждено.

Разбирать крышу СКК на проспекте Юрия Гагарина начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стен. Один рабочий, который производил работы по срезке вант вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге. Спустя несколько часов тело 29-летнего Матвея Кучерова было найдено под завалами.



