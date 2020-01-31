«Фонтанка» показывает глазами рабочего, как крышу СКК отпиливали за час до обрушения. Видимо, погибшего рабочего

На каске рабочего, который работал на демонтаже кровли СКК 31 января, была закреплена камера. Мы показываем, как процесс — в том числе явные нарушения техники безопасности — выглядят на расстоянии вытянутой руки.

«Фонтанка» имеет основания предполагать, что камера установлена именно на каску Матвея Кучерова, который погиб при обрушении здания.





Она была установлена на каску рабочего именно из той люльки с которой произошло трагическое происшествие, и это был не тот рабочий, который точно остался жив. Камера была установлена во время первого подъема люльки на кровлю. Когда она спустилась для замены баллона в газовой горелке, корреспондент забрал камеру, и люлька снова вернулась наверх, после чего и случилось обрушение.