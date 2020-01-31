В Ростовской области из-за плохо закрепленных чипов сожгли шубы на 2 миллиона рублей

В Батайске по решению суда сожгли 68 шуб из натурального меха общей стоимостью 2 млн рублей. Причиной стали выявленные во время рейда по магазинам Ростова-на-Дону нарушения товарооборота.

ГТРК «Дон-ТР» 31 января рассказала, что на проштрафившихся шубах обнаружили неправильно закреплённые чипы. Их легко отсоединить и прикрепить к любому другому пальто или куртке, а это является грубым финансовым нарушением.

«Продукция была арестована. Дело возбудили и направили в суд для решения вопроса о наложении штрафа и конфискации имущества. Судом было принято такое решение, и мы привели его в исполнение», – рассказала телеканалу начальник отдела защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора РО Наталья Живая, сотрудники которого развели костер из шуб.

Напомним, что с 2016 года на всех продаваемых в России шубах должны быть специальные электронные чипы. Такая маркировка должна помочь избавиться от контрафакта, доля которого доходила до 90%. Внедрение этой системы с самого начала шло не очень гладко, так как у предпринимателей мехового рынка возникали трудности не только с оперативным переходом на новую маркировку, но и с её обслуживанием.



