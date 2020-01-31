«Чёрный лебедь для мировой экономики». Moodyʼs сравнило вспышку коронавируса с кризисом 2008 года

Распространение коронавируса может стать более серьезным «черным лебедем» для мировой экономики, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, следует из аналитического обзора международного рейтингового агентства Moody?s.

«Пандемия коронавируса может стать более серьезным "черным лебедем", чем мировой экономический кризис 2008–2009 годов. В отличие от спада ипотечного кредитования в США, никто не предсказал наступление потенциально разрушительной пандемии в начале 2020 года. И в отличие от финансового кризиса, государственные деятели, отвечающие за здравоохранение и экономику, могут быть ограничены в возможности устранить или компенсировать потери от пандемии, сравнимой с испанским гриппом 1918 года», – говорится в обзоре.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным органов здравоохранения Китая, количество зараженных в стране увеличилось почти до 10 тысяч человек. Число умерших выросло со 170 до 213 жителей за последние сутки.

Также коронавирус был обнаружен за пределами Китая, в том числе – в Германии, Японии, Франции, Таиланде и Сингапуре. Два первых случая заражения коронавирусом зафиксировали в России.



