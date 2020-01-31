Корабль Cygnus отстыковался от МКС. До того, как сгореть, он запустит микроспутники

Грузовой корабль Cygnus отстыковался в пятницу в 09:36 по времени восточного побережья США (17:36 мск) от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

After spending 88 days attached to the @Space_Station, @northropgrumman's Cygnus cargo craft was released today by the station's Canadarm2 robotic arm. Cygnus will deploy a series of CubeSats within 24 hours and will deorbit safely at the end of February: https://t.co/gae1bGthh5 pic.twitter.com/YPcFpPhNQk — NASA (@NASA) January 31, 2020

Впервые операция осуществляется дистанционно: операторы из Центра космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) управляют 17-метровым манипулятором Canadarm 2, который осуществляет отвод корабля от станции, а астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир контролируют ход операции и наблюдают за отходом корабля от станции.

Через сутки после отстыковки от МКС с корабля Cygnus с помощью пускового устройства Slingshot будут выведены на орбиты 8 микроспутников CubeSat, предназначенных для обеспечения связи и исследований атмосферы. В конце февраля по команде с Земли корабль начнет маневр торможения, сойдет с орбиты и прекратит существование в плотных слоях атмосферы.



