Корабль Cygnus отстыковался от МКС. До того, как сгореть, он запустит микроспутники

Грузовой корабль Cygnus отстыковался в пятницу в 09:36 по времени восточного побережья США (17:36 мск) от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

After spending 88 days attached to the @Space_Station, @northropgrumman's Cygnus cargo craft was released today by the station's Canadarm2 robotic arm. Cygnus will deploy a series of CubeSats within 24 hours and will deorbit safely at the end of February: https://t.co/gae1bGthh5 pic.twitter.com/YPcFpPhNQk

— NASA (@NASA) January 31, 2020