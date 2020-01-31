«Он уже работал на СКК». Дядя погибшего при обрушении сварщика рассказал о племяннике

Погибший при обрушении СКК 29-летний Матвей Кучеров не впервые работал на здании. Об этом 31 января рассказал его дядя, который живёт в карельском селе Деревянное, на родине сварщика.

С родственником рабочего поговорил корреспондент 47news. Владимир сказал, что его племянник уехал в Петербург на работу недавно, буквально пару дней назад.

«Но он говорил, что накануне Нового года уже работал на этом объекте, что-то они там делали. Опыт работы на высоте у него вроде бы был, на какую именно компанию он работал, я не знаю», – так ответил на вопросы журналиста дядя Матвея Кучерова.

предоставлено родственниками Матвея Кучерова





По словам председателя сельсовета Деревянного Николая Кудина, Матвей родился, учился и вырос в селе. Родители живут здесь по-прежнему, пенсионеры. «Парень нормальный, халтурил вроде на стройках. Крутился в Петрозаводске. Последнее время я его не видел», – рассказал Кудин. Детей и жены у него не было.

Справка:

Разбирать крышу СКК на проспекте Юрия Гагарина начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стен. Один рабочий, который производил работы по срезке вант вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге. Спустя несколько часов тело 29-летнего Матвея Кучерова было найдено под завалами.