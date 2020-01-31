СКК разбирали на четверых. Концессионер пояснил, как распределялись подряды

Представитель «СКА Арена» пояснил «Фонтанке» путаницу с подрядчиками по разборке кровли рухнувшей арены. В его конструкции от ответственности пытается уйти компания «АН Дорстройстранс».

Как рассказал концессионер, генподряд на демонтаж получила компания «СпецСтройМонтаж», которая распределила работы по двум субподрядам: кровлей занималось «АН Дорстройстранс», а железобетоном — СК «Прайд».

Напомним, ранее обе компании открестились от работ по демонтажу крыши СКК.

«Наймом бригады сварщиков занимались не мы, – рассказал генеральный директор компании «СК Прайд» Антон Шевченко. – Кто – не могу прокомментировать. Да, подряд на демонтаж СКК получили мы, только не на этом этапе. На каком – не могу прокомментировать, и когда мы должны были выйти на объект, тоже не могу сказать».





В свою очередь, гендиректор компании «АН-Дорстройтранс» Анзор Алиев также заявил, что не имеет отношения к работам на крыше: «Я к этому [демонтажу крыши] отношения не имею. Что выполняли – закрыто актами. Кое-какие работы выполняли в декабре. Денег еще не получили от подрядчика. Я нахожусь в другом городе. Наши сотрудники не работали на кровле».

Напомним, здание СКК обрушилось при демонтаже кровли 31 января. При этом погиб рабочий Матвей Кучеров. В ГУ МЧС по Петербургу заявили, что дальнейшей угрозы обрушения нет.