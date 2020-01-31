Международный союз биатлонистов отменил тестовые гонки к Олимпиаде-2022 в Китае

Международный союз биатлонистов (IBU) 31 января на своём сайте объявил об отмене тестовых соревнований к Олимпийским играм 2022 года из-за коронавируса, которые было намечено провести в китайском Чжанцзякоу с 27 февраля по 2 марта.

Due to the spread of Coronavirus in China, the ski testing event for Beijing 2022, scheduled for 27.02–2.03.2020, has been cancelled. Chinese athletes will compete in #Antholz2020 as Head Coach O.E. Bjoerndalen confirms no return to China since November. https://t.co/gziyHjDoC7 pic.twitter.com/AXHGQ0XhOm — IBU (@biathlonworld) January 31, 2020

«Международный союз биатлонистов очень серьезно относится к здоровью всех спортсменов, тренеров и персонала команд, – заявил генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. – В связи с распространением коронавируса и объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации IBU и организационный комитет Олимпийских игр-2022 решили отменить тестовые мероприятия в Пекине. Мы будем продолжать следить за ситуацией и надеемся найти альтернативную дату для тестов в будущем. При этом подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года со стороны IBU продолжится в обычном режиме».

Ранее власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.



