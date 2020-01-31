Сразу шесть поддельных Ford Mustang выставили на аукцион в Оклахоме

На онлайн-аукционе Proxibid в штате Оклахома оказались выставленными шесть редких экземпляров Ford Mustang Boss и Ford Mustang Shelby. Однако специалисты не советуют коллекционерам готовить кредитные карточки: все шесть автомобилей были конфискованы у некоего юриста по имени Кермит Милбёрн, поскольку являлись подделками.

Милбёрн попался еще в 2016 году, когда пытался продать с аукциона один из Shelby, пишет 31 января The Drive. Он выдавал за настоящий Mustang Shelby 1969 года автомобиль, VIN которого полностью совпадал с номером совсем другого Shelby, местонахождение которого было хорошо известно и который хозяин и не думал продавать.

Другими словами, полиция установила, что юрист собирался выдать за подлинный Shelby подделку (или, если говорить более толерантно, «реплику»). Именно тогда прокурор округа Поттаватоми постановил арестовать целых шесть подозрительных «Мустангов», которые полиция обнаружила в поместье юриста, включая и пресловутую «реплику».

Таким образом, у правоохранителей были все основания предполагать, что бизнес по изготовлению «реплик» был поставлен на широкую ногу и в деле были замешаны серьезные деньги. Речь могла идти о шестизначных цифрах, и когда полиция начала полноценное расследование, Милбёрн покончил с собой. С тех пор «реплики» хранились на складе полиции, и вот теперь их решили продать, впрочем, не скрывая их сомнительного происхождения.





О качестве подделок судить сложно, поскольку только у двух лотов есть фотографии. Однако в одном случае лишь опытный специалист отличит кузов «реплики» Mustang Shelby Roller якобы 1970 года выпуска от подлинника. В другом же даже просто внимательный покупатель поймет, что Ford Mustang GT 2006 года, хоть и имеет некоторые детали обвеса от Shelby специальной юбилейной серии, на самом деле никаким «Шелби» быть не может хотя бы потому, что эта серия продавалась в 2009 году, а не в 2006-м.

Конечно, все эти «Мустанги» на самом деле и есть Ford Mustang, вот только гораздо более дешевых модификаций. Но действительно, не каждый отличит «реплику» от подлинника, а купить «реплику» можно сильно дешевле. Поэтому, несмотря на предупреждение, на эти «Мустанги» покупатель всегда найдется. Тем более что все машины полицией проверены от и до.