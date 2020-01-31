Истерия после обрушения СКК. Петербуржцы испугались сообщений о возможном взрыве у метро «Владимирская» и на Петроградской стороне

Информация о возможном взрыве в метро Петербурга, прогремевшая 31 января в телеграм-каналах, оказалась ложной. Об этом «Фонтанке» рассказали в администрации Центрального района.

Источники распространили новость о ЧП на метро «Владимирская» и семи пострадавших. Приехавшие на место экстренные службы, однако, ничего не нашли. Причиной шумихи, по словам пресс-секретаря администрации Центрального района, стал анонимный звонок. Хулиган в точности повторил то, что дали телеграм-каналы.





В петербургском метрополитене также подтвердили, что все станции работают в обычном режиме и полном объёме.

После обрушения СКК, где погиб рабочий, внимание спасателей оттянули не только на метро в центре города, но и на Петроградскую сторону. Спасателей вызвали к дому 9а на Большой Посадской, сообщив об обрушении. Как уточнили в администрации Петроградского района, на месте информация не подтвердилась. По информации МЧС по Петербургу, там всего лишь отпал кусок штукатурки.