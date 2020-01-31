Девочки, не ссорьтесь. Петербурженка оплатила долги за подругу, чтобы вместе поехать в отпуск

Петербурженка погасила коммунальную задолженность подруги, чтобы спасти их совместный отпуск за границей. На этот случай 31 января обратило внимание городское управление Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили в ведомстве, женщина собиралась провести выходные в Финляндии со своей подругой и подошла к подготовке поездки максимально ответственно. Чтобы избежать неприятных неожиданностей при пересечении границы она решила убедиться на сайте судебных приставов в отсутствии долгов у себя и второй будущей путешественницы. В Банке данных исполнительных производств она обнаружила фамилию подруги с долгом в 46 тысяч рублей, которые та задолжала коммунальной службе.

Как выяснилось, должница о требованиях коммунальных служб прекрасно знала, но значения этому не придавала и не собиралась идти к судебным приставам и погашать задолженность. Молодая женщина рассчитывала, что при пересечении границы ей просто повезет и проблем не возникнет. Подругу верой в везение она не убедила, и та, чтобы не рисковать отпуском, оплатила долг с помощью электронного сервиса. Бывшей должнице ничего не оставалось, кроме как вернуть подруге деньги, чтобы избежать ссоры перед едва спасенным отпуском.



