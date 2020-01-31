«А за такую глупость увольняют». Сергей Аксёнов объяснил решение отправить в экстренную отставку главу горсовета Керчи

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, который ранее потребовал уволить керченскую чиновницу Маю Хужину до конца рабочего дня, объяснил свою позицию. По его словам, подарив блокадникам пироги, внешне похожие на батоны, и устроив фотосессию в верхней одежде, глава городского совета Керчи и её помощницы хотя и действовали без злого умысла, но забыли о «повышенной ответственности перед обществом» и пренебрегли «элементарной вежливостью».

Свою позицию он выразил в посте в социальной сети «ВКонтакте» 31 января. «Отлично понимаю, что в действиях должностных лиц, решивших поздравить блокадников, не было злого умысла. Это была глупость. А за такую глупость увольняют. Все необходимые управленческие решения приняты, поэтому считаю, что эта тема должна быть закрыта и снята с повестки дня», – написал Аксёнов и подчеркнул, что «в корне неправильно» чиновницы поступили, когда демонстративно не сняли шубы в квартирах ветеранов.

«У меня вопрос: кто заходит к себе домой или в гости к родным в обуви и в шубах? Даже из элементарной вежливости такое делать нельзя, а здесь особый случай», – возмутился он.

Обсуждать историю о том, как в Керчи блокадникам в день полного снятия блокады Ленинграда, 27 января, пришли руководители города и подарили им пироги и цветы, завёрнутые в бумагу с текстами на немецком, начали 30 января. После общественного резонанса глава горсовета Керчи Мая Хужина заявила, что увольняется вместе со своей помощницей, однако вскоре передумала. Она сообщила, что проявила «сиюминутную слабость» и не считает себя виноватой. На отступление сразу отреагировал Сергей Аксёнов. Он лично потребовал отставки женщины и пригрозил, что иначе займётся вопросом сам.



