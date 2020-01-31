«Видно тебе его там? Можешь обнаружить?» Как падал СКК и человек на нем

«Фонтанка» оказалась утром 31 января на площадке у СКК. Огромное здание развалилось на глазах у корреспондентов и погребло под собой рабочего. Что было до — и что после.

коллаж/"Фонтанка.ру"

Краны на площадку у СКК начали заезжать с утра; поначалу была версия, что первым делом демонтируют статуи на входе, а увезти на хранение их, вроде бы, собирались футбольные коллеги по стадиону на Крестовском — ООО «Зенит-арена». Потом со статуями не сложилось, однако концессионер – «СКА Арена» – клятвенно обещал обеспечить их сохранность и, возможно, даже использовать при оформлении будущего комплекса. Забегая вперед, скажем: это едва ли не единственное, что в итоге действительно уцелело при незапланированном обрушении СКК.

Первый кран со стороны музея «Россия — моя история» собирались вытянуть уже к 11, однако вновь возникли какие-то заминки. Заминки проходили под стандартное со стороны начальства «вы будет уже работать, …?!» и тоскливое его же: «Слушай, поехали-покатаемся, ну что они стоят, меня аж бесит». В итоге люльку с двумя рабочими и газовым баллоном для резака прицепили к крану примерно в половину первого.





Схему демонтажа крыши описывали раньше. 160-метровая мембрана кровли крепится 112 вантами к железобетонному кольцу на вертикальных опорах – как полотно крепится к каркасу раскладушки. Предполагалось, что рабочие будут «перекусывать» одну ванту за другой, пока крыша не начнет проваливаться внутрь.

Над зданием СКК кружили коптеры — один из них в итоге и снял тяжелое видео с моментом обрушения и не успевающим в люльку рабочим. Но пока в трансляцию «Фонтанки» несся добродушный мат рабочих; там же всплывали разочарованные комментарии градозащитников, проклятия депутатов. После того, как первые несколько вант были перерезаны, дело пошло быстрее, поднялся еще один кран; перебитые ванты отрывались с громким угрожающим гулом.

Представитель концессионера предположил, что кровля может упасть к утру. Но тут уже вытягивался третий кран – как и предыдущие, он отправлял наверх двух человек. С этого момента допускали вариант, что рабочие сегодня будут ночевать дома. За несколько минут до обрушения кто-то пошутил, что стоит отогнать припаркованные на территории машины подальше. До машин не достало.

Стены упали без пяти три. К тому времени отпилили 15 вант. В первую секунду показалось, что наружу вываливается один сегмент со стороны пр. Юрия Гагарина — две вертикальные опоры и часть бетонного кольца. Однако сразу повалилось и все остальное.

В облаке пыли не было видно ничего, ни одного крана. Внизу люди с рациями экстренно вызывали на связь верхолазов. В какой-то момент сообщили, что, вроде, все на связи.

Краны действительно остались стоять, однако по лицам окружающих было видно, что кого-то не досчитались. На уточняющий вопрос корреспондента один из стоявших внизу кивнул: «Видимо, так». Рабочий, спустившийся на землю в люльке один, был на взводе, говорить отказался, его увели в сторону. Кто-то сказал: «Зачем электричество трогать стали?» Журналисты не поняли.

После этого с территории погнали всех лишних, хотя с прессой обходились деликатно. Удалось дождаться приезда спасателей, медиков, полиции и поисковиков и даже переговорить с последними; они подтвердили, что ищут одного человека. МЧС-ников вид человека с камерой раздражал. «Фонтанка.ру? Наверное вам нужно за территорию выйти, Фонтанка.ру,» – предположил один. Второй спросил, не наш ли коптер кружит над зданием (дрон редакции был упакован — прим.): «Ты летаешь? Видно тебе его там? Можешь обнаружить его?». У пропускного пункта на территорию уже столпились журналисты других редакций, досадовали, что рановато уехали утром от СКК. Прохожие снимали все на телефоны, семья с ребенком искала точку обзора получше. Пожилая пара поинтересовалась у корреспондента, почему упало здание.

Корреспондент не знал и не знает, поэтому позвонил Андрею Шашкину: именно его «Геореконструкция» выдавала экспертизу об аварийном состоянии крыши-мембраны. По видео в Интернете он не стал делать выводов о причинах обрушения. «Я бы не взялся за проект разборки, – сказал он. – Я знаю, как строить и как обеспечивать безопасность при эксплуатации. То, что произошло — если бы не было жертв — можно было бы назвать способом решить проблемы за несколько секунд. Но сейчас, конечно, никого поздравить нельзя». На обывательские вопросы о прочности конструкции последовал общий ответ: «Кольцо же не имеет бесконечной жесткости. Если взять и потянуть за него в одном месте, а в другом не тянешь… Тут надо разбираться. Крыша была в аварийном состоянии, но это другая аварийность, аварийной была мембрана, а тут же рухнуло все». Ограничились сравнением: «Что такое велосипедное колесо? Можно ездить, если у вас две спицы или не на всей площади? Что будет?» Сам концессионер считает, что обрушение доказало ветхость здания и начатые работы уберегли всех от массовой трагедии.

К журналистам за забор в итоге вышли поочередно гендиректор компании-концессионера Игорь Забиран и глава МЧС по Петербургу Андрей Аникин. Забиран сообщил, что на объекте «проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения» и проверке возможного нарушения техники безопасности. Аникин подтвердил информацию об обнаружении тела 29-летнего сварщика и о том, что с оставшимися невредимыми рабочими работают следователи. «Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, сейчас нет», – рассказал он.

К тому времени уже было известно имя погибшего — 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска. Более или менее было известно и название компании-подрядчика по демонтажу крыши. Более или менее — потому что никто не признается. Сначала сообщили, что генподрядчиком по демонтажу является СК «Прайд». Именно эта компания разбирала в свое время «Северную Корону» на Карповке, где тоже не обошлось без трагедий. Удивительное совпадение: вице-президент союза архитекторов Святослав Гайкович, комментируя для «Фонтанки» демонтаж СКК, назвал его бедой и сравнил как раз с «Северной Короной». Однако гендиректор компании Антон Шевченко сообщил, что не имеет отношения к работам на крыше.

Если верить «СКА Арена», то схема следующая: демонтаж отдали компании «СпецСтройМонтаж», а она распределила процесс между двумя субподрядчиками. Железобетон отдали «Прайду», кровлю - «АН Дорстройстранс». Предприятие с уставным капиталом 30 тысяч рублей зарегистрировано 25 октября 2019 года. Основной вид деятельности – автомобильный грузовой транспорт. Бенефициар и генеральный директор – Анзор Алиев.

В 2017 году Алиева приговорили к условному сроку за дачу взятки следователю полиции, которая вела дело о грабеже. По нему проходил знакомый Алиева, и бизнесмен, как следует из приговора, пытался «купить» меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2011 году Алиева признавали виновным в мошенничестве в составе группы лиц. Как установил суд, предприниматель с соучастниками похитил продукцию на сумму более 3 миллионов рублей. Он был приговорен к условному лишению свободы. Сам Анзор Алиев также заявил «Фонтанке», что на крышу его рабочие не выходили, а выполняли другие виды работ. В этом будут разбираться следователи.

Они же будут разбираться в том, кто и как обеспечивал технику безопасности. Хотя уже видно, что никто и никак. Когда первая люлька поднималась наверх, «Фонтанка» попросила прикрепить камеру к каске одного из рабочих, на что подрядчик любезно согласился. Так и получилось, что у издания есть подробный отчет о том, как работы шли наверху; по данным издания, этот же отчет уже есть у следователей. Вероятнее всего, именно погибший Матвей Кучеров на час стал оператором «Фонтанки»: после очередного подъема он спустился, чтобы поменять баллон, отдал нам камеру и снова поднялся на бетонное кольцо.

Подробную расшифровку того, что обсуждали рабочие наверху и их руководители, читайте в следующем материале. Пока вкратце: насколько можно судить, сначала пытались резать ванты прямо из люльки, висящей над мембраной, однако потом решили, что после отстрела креплений 160-метровая кровля может заиграть, и переместились к самому бетонному кольцу. Мешала работать металлическая ограда, часть ее выпилили, но и после этого из люльки работать было неудобно. Тогда с земли и пришло предложение: выйти из люльки на кольцо. Отчетливо видно, что рабочий, то пристегивается, то отстегивается от люльки. К вечеру уже сам концессионер подтвердил: в момент обрушения рабочий не был пристегнут. Вероятнее всего, во время очередного подъема рабочий отстегнулся, так как длины троса не хватало для того, чтобы резать следующую ванту, а люльку решили не переставлять ближе к месту работ.

Фотограф "Фонтанки" в момент обрушения сделал фото, по которому можно предположить – и рабочие из второй люльки, в которой спаслись оба, работали тем же методом. Только им повезло больше.

«Причиной происшествия возможно является привлечение неквалифицированных работников, без разработки серьезного плана, который необходим столь уникальному сооружению», – говорит эксперт в области промышленной безопасности, президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Петербургу «незамедлительно» возбудить уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши СКК.

До трагедии представители концессионера рассказывали, что после падения крыши на разбор остальной конструкции и вывоз строительного мусора уйдет 45 дней. Вероятно, теперь меньше. 31 января был последним днем, в который Смольный отказывался рассматривать заявление на включение СКК в список объектов культурного наследия. Вряд ли кто-то теперь будет подавать это заявление. Противники сноса здания еще до разрушения сообщали, что намерены 2 февраля собраться для его защиты. Мероприятие не отменяют — теперь его называют встречей «в память об СКК». К забору со стороны пр. Юрия Гагарина сегодня проносят свечи.

«Фонтанка.ру»