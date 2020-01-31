Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет

Глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин ответил на вопросы журналистов перед полуразрушенным спортивно-концертным комплексом «Петербургский» 31 января. Он подтвердил информацию об обнаружении тела 29-летнего сварщика, который не успел запрыгнуть в люльку при обрушении крыши СКК.

«Тело под завалами. Остальные члены бригады живы (в бригаде было 4 человека). Сейчас с ними работают следственные органы. Это были плановые работы, поэтому лишних людей не площадке не было. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, сейчас нет. Предварительную причину случившегося установит следствие», – сказал Аникин, отметив, что работы на объекте они завершат в течение двух часов.

Ранее об обнаружении тела 29-летнего Матвея Кучерова «Фонтанке» рассказал источник. Следственный комитет пока не возбудил уголовное дело.



