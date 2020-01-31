Происшествия
Глава МЧС по Петербургу: Опасности дальнейшего обрушения конструкций СКК нет
Глава МЧС по Петербургу Алексей Аникин ответил на вопросы журналистов перед полуразрушенным спортивно-концертным комплексом «Петербургский» 31 января. Он подтвердил информацию об обнаружении тела 29-летнего сварщика, который не успел запрыгнуть в люльку при обрушении крыши СКК.
«Тело под завалами. Остальные члены бригады живы (в бригаде было 4 человека). Сейчас с ними работают следственные органы. Это были плановые работы, поэтому лишних людей не площадке не было. Опасности дальнейшего разрушения, на мой взгляд, сейчас нет. Предварительную причину случившегося установит следствие», – сказал Аникин, отметив, что работы на объекте они завершат в течение двух часов.
Ранее об обнаружении тела 29-летнего Матвея Кучерова «Фонтанке» рассказал источник. Следственный комитет пока не возбудил уголовное дело.
Справка:
Гендиректор подрядчика демонтажа СКК «СК Прайд» Антон Шевченко сообщил «Фонтанке», что его компания к разбору крыши отношения не имеет.
По предварительным данным, на субподряд по демонтажу могла быть взята другая компания – «АН-Дорстройстранс». Ее создали три месяца назад, основной вид деятельности – автомобильный грузовой транспорт. В разговоре с «Фонтанкой» ее владелец Анзор Алиев тоже опроверг причастность к обрушению крыши.
Разбирать крышу СКК на проспекте Юрия Гагарина начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стен. Один рабочий, который производил работы по срезке вант вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге.