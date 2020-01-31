Трассе «Кола» с февраля добавят участок протяженностью 13,5 километров

С 1 февраля в состав федеральной автодороги Р-21 «Кола» войдет еще один участок. В федеральную собственность передают подъезд к Североморску в Мурманской области.

Как сообщает 31 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Кола», 1 февраля новый статус получит подъездная дорога протяженностью 13,5 километров. Участок начинается на 19-м километре подъезда к Мурманску и идет до административной границы Североморска.

Подъезд к Североморску передан в оперативное управление ФКУ Упрдор «Кола», подведомственного Росавтодору. С полуночи 1 февраля к содержанию дороги приступит подрядчик, с которым заключен контракт до конца 2021 года.



