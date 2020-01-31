В Роспотребнадзоре рассказали подробности о состоянии заболевших коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 31 января рассказала подробности о гражданах Китая, у которых в России диагностировали коронавирус.

«Плотный мониторинг из клиник позволил выявить двух граждан Китайской Народной Республики. Один из них находился на территории КНР почти месяц, выехав туда 28 декабря и вернувшись 26 января. И второй гражданин примерно в таком же периоде вернулся 28 января», — рассказала она.

Пресс-служба ведомства отмечает, что заболевание протекало у них в лёгкой форме. После выявления заражения иностранцы сразу же были госпитализированы в бокс инфекционного отделения. На сегодняшний день их состояние стабильное, клинических проявлений болезни и температуры нет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о двух выявленных в России случаях заражения коронавирусом – один в Забайкалье, другой в Тюменской области.





До сегодняшнего дня в России не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа, о чем утром 31 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Ещё у двух китайских граждан в Таллине подозревают коронавирус.