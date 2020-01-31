«Единая Россия» раскритиковала «репрессивный» КоАП. Проект предлагают отдать на народный суд

Подготовленный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях ужесточает репрессивные механизмы и не соответствует посланию президента. Об этом 31 января заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что в предложенном виде партия проект поддерживать не будет, поскольку закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины и дополнительных поборов с населения.

«В новом проекте КоАП мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков», – заявил Турчак, напоминая, что в своём послании Владимир Путин говорил о «защите прав и интересов граждан, заботе о людях».

Секретарь генерального совета «Единой России» предлагает вынести проект на народное обсуждение и уже по результатам доработать.

Новый КоАП разработан по поручению бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева и накануне опубликован Минюстом. Согласно проекту, например, превышение скорости на 20 км/ч подорожает в шесть раз.



