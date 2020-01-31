«Демонтаж здания всегда подразумевает обрушение». Заказчик работ высказался о рухнувшем СКК

Директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран дал первые комментарии после обрушения здания СКК, где рухнуло 80% стен комплекса. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки».

«На объекте при демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», – заявил Забиран.

На вопрос: «кто-то рассчитывал, что здание именно так упадет?» – он дословно ответил: «Демонтаж здания всегда подразумевает обрушение». Директор компании-концессионера подтвердил, что на связь не вышел 1 рабочий. Что касается возможного нарушениям им техники безопасности, Забиран сообщил, что соответствующую проверку проводят правоохранительные органы.

Днем 31 января при демонтаже крыша СКК рухнула, под завалами оказался минимум один человек – 29-летний сварщик Матвей Кучеров. Спасатели нашли каску и кусок страховочной веревки. Инструкция предусматривала обязательное нахождение в люльке всех работников, занятых срезкой 112 вант. Кучеров по непонятным причинам оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал.

Официальный подрядчик работ – компания «СК Прайд» – отрицает причастность к обрушению. По неподтвержденным данным, реально работы могла вести компания, зарегистрированная 3 месяца назад, – ООО «АН Дорстройстранс». По данным ЕГРЮЛ, это фирма с нулевым опытом демонтажных работ. Ее основным видом деятельности указана «деятельность автомобильного грузового транспорта». Бенефициар и генеральный директор – Анзор Али-Магометович Алиев. На него зарегистрировано еще одно юрлицо – «ЖСК Славянский-2». В ЕГРЮЛ есть пометка, что предоставленные этой компанией сведения признаны недостоверными.



