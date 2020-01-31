Происшествия
«Демонтаж здания всегда подразумевает обрушение». Заказчик работ высказался о рухнувшем СКК
Директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран дал первые комментарии после обрушения здания СКК, где рухнуло 80% стен комплекса. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Фонтанки».
«На объекте при демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», – заявил Забиран.
На вопрос: «кто-то рассчитывал, что здание именно так упадет?» – он дословно ответил: «Демонтаж здания всегда подразумевает обрушение». Директор компании-концессионера подтвердил, что на связь не вышел 1 рабочий. Что касается возможного нарушениям им техники безопасности, Забиран сообщил, что соответствующую проверку проводят правоохранительные органы.
Днем 31 января при демонтаже крыша СКК рухнула, под завалами оказался минимум один человек – 29-летний сварщик Матвей Кучеров. Спасатели нашли каску и кусок страховочной веревки. Инструкция предусматривала обязательное нахождение в люльке всех работников, занятых срезкой 112 вант. Кучеров по непонятным причинам оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал.
Официальный подрядчик работ – компания «СК Прайд» – отрицает причастность к обрушению. По неподтвержденным данным, реально работы могла вести компания, зарегистрированная 3 месяца назад, – ООО «АН Дорстройстранс». По данным ЕГРЮЛ, это фирма с нулевым опытом демонтажных работ. Ее основным видом деятельности указана «деятельность автомобильного грузового транспорта». Бенефициар и генеральный директор – Анзор Али-Магометович Алиев. На него зарегистрировано еще одно юрлицо – «ЖСК Славянский-2». В ЕГРЮЛ есть пометка, что предоставленные этой компанией сведения признаны недостоверными.
Справка:
Концессионное соглашение о реконструкции СКК город со «СКА Ареной» подписали в середине января. Перед этим компания подала заявку на конкурс. Она стала единственным претендентом.
Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг.
В конце года ООО «СКА-Арена» сменило владельца: ранее оно напрямую принадлежало Игорю Забирану, а теперь – АО «Спортивные технологии и инвестиции», собственником которого, впрочем, тоже является Забиран.