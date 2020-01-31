Тело рабочего нашли под завалами СКК. Следственный комитет не возбуждает дело

Под завалами спортивно-концертного комплекса «Петербургский» нашли тело рабочего, упавшего днем 31 января вместе с рухнувшей крышей. Отвечать за смерть человека бизнес не хочет.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 31 января спасатели нашли тело 29-летнего Матвея Кучерова, работавшего на срезке вант на крыше СКК.

«Найдена часть туловища, точнее», – добавили собеседники «Фонтанки».

Пресс-секретарь ГСУ СК Петербурга Сергей Капитонов заявил, что уголовное дело по-прежнему не возбуждено.





Гендиректор подрядчика демонтажа СКК «СК Прайд» Антон Шевченко сообщил «Фонтанке», что его компания к разбору крыши отношения не имеет.

По предварительным данным, на субподряд по демонтажу могла быть взята другая компания – «АН Дорстройпроект». Ее создали три месяца назад, основной вид деятельности – автомобильный грузовой транспорт. В разговоре с «Фонтанкой» ее владелец Анзор Алиев тоже опроверг причастность к обрушению крыши.

Напомним, разбирать крышу СКК на проспекте Юрия Гагарина начали сегодня, 31 января. Предполагалось, что процесс сноса будет длительным. Во время работ на кровле началось обрушение — крыши, а потом и стены. Один рабочий, который производил сварочные работы вне строительной люльки, не успел спастись. А второй не смог ничем помочь коллеге.