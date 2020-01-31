«Селфи? Да это армянское слово». Пашинян сфотографировал себя с Мишустиным

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян в ходе первой встречи в Алма-Ате 31 января сделали совместное селфи, запись исторического события опубликована на YouTube-канале Aysor TV.

После официальных протокольных снимков с рукопожатием Пашинян предложил Мишустину сделать еще и селфи. Российский премьер-согласился и поинтересовался у своего коллеги, как звучит слово «селфи» по-армянски.

«Селфи? Да это армянское слово», — ответил Пашинян, после чего премьер-министры сфотографировались.

Встреча Мишустина и Пашиняна состоялась по завершении заседания Евразийского межправительственного совета.



