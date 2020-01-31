Беглов из Москвы указал не пускать людей на территорию СКК и устранять последствия обрушения

Губернатор Петербурга Александр Беглов 31 января находится с рабочим визитом в Москве, но в оперативном режиме контролирует ситуацию с демонтажом СКК на Юрия Гагарина, 8.

Как сообщает глава пресс-службы Смольного Инна Карпушина, глава города связался с главой МЧС России по Санкт-Петербургу Алексеем Аникиным и с главой компании – концессионером здания Игорем Забираном. Первому он поручил срочно предпринять меры, чтобы здание не продолжило обрушаться, и закрыть доступ на территорию для людей. Также Беглов поручил провести расследование случившегося и обратить особое внимание на то, соблюдалась ли техника безопасности при демонтаже.

Во время работ крыша СКК внезапно рухнула. Один из рабочих, 29-летний Матвей Кучеров из Петрозаводска, не успел добежать до люльки. На месте работают около 80 спасателей МЧС, развёрнут штаб. Однако пока найдены лишь каска мужчины и кусок амуниции. По подсчётам экстренных служб, рухнуло около 80% стен здания.



