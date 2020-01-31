Подрядчик демонтажа СКК отрицает причастность к обрушению. Скорее всего, разбирать аварийную крышу доверили компании с нулевым опытом работ

Генеральный директор компании «СК Прайд» Антон Шевченко опроверг информацию о причастности к демонтажу рухнувшей крыши СКК. Ранее эту фирму в качестве исполнителя работ называл концессионер проекта реконструкции комплекса «СКА Арена».

В разговоре с «Фонтанкой» Шевченко подтвердил, что компания «СК Прайд» действительно является подрядчиком демонтажа СКК, но в ее объем работ разборка аварийной кровли не входила.

«На объект мы должны были выйти позже. Когда – не скажу», – уточнил Шевченко.

Название «СК Прайд» как компанию, которая будет разбирать крышу, сегодня упомянул концессионер проекта – ООО «СКА Арена».





«Первым этапом работ по реконструкции СКК станет демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ предстоит перерезать 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу. Работать строители субподрядной компании «СК Прайд» планируют по всему периметру здания с четырех кранов этапами – захватками по 10 штук», – сообщало «СКА Арена».

По данным «Фонтанки», к разбору кровли могла быть привлечена другая компания – ООО «АН Дорстройпроект». По данным ЕГРЮЛ, это фирма с нулевым опытом демонтажных работ. Она зарегистрирована три месяца назад – 25 октября 2019 года, ее основным видом деятельности указана «деятельность автомобильного грузового транспорта». Бенефициар и генеральный директор – Анзор Али-Магометович Алиев. На него зарегистрирована еще одно юрлицо – «ЖСК Славянский-2». В ЕГРЮЛ есть пометка, что предоставленные этой компанией сведения признаны недостоверными. Дозвониться до Алиева пока не удалось.

Днем 31 января при демонтаже крыша СКК рухнула, под завалами оказался минимум один человек – 29-летний сварщик Матвей Кучеров. Спасатели нашли каску и кусок страховочной веревки.

По предварительным данным, инструкция предусматривала обязательное нахождение в люльке всех работников, занятых срезкой 112 вант. Кучеров по непонятным причинам оказался на кровле вне люльки, которую держал подъемный кран. При срезе очередного троса крышу потянуло вниз, вместе с ней рухнула и стена. Сварщик не успел добежать до люльки и упал.

По факту обрушения крыши проводится доследственная проверка. Скорее всего, уголовное дело возбудят по статье 216 УК «Нарушение правил безопасности при строительных и иных работах, повлекшее смерть человека».