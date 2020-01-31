Теперь это официально: электрический Hummer появится в 2021 году

В преддверии финальной игры чемпионата США по американскому футболу General Motors обнародовал серию рекламных спотов, в которых впервые официально подтвердил слухи о скором возрождении Hummer.

Традиционно трансляция Super Bowl, как называют финал Национальной Футбольной Лиги США, – это самое дорогое рекламное время на телевидении, и компании его используют для особо важной рекламы. General Motors разместила на Youtube пять коротких роликов длиной от 10 до 16 секунд под общим слоганом «Тихая революция», сообщает 31 января Electrek. Из них можно почерпнуть некоторые детали, касающиеся будущего «возрожденного» Hummer.

Главное: бренд возрождать не будут. Вместо этого названия Hummer будет носить одна из моделей GMC – подразделения General Motors, специализирующегося на пикапах и спецтранспорте. Это будет электрический пикап с двигателями общей мощностью в 1000 лошадиных сил и разгоном до 100 километров в час за три секунды.





Больше пока что никакой информации о пробеге, грузоподъемности или цене нового «Хаммера» нет. Даже из внешнего вида в роликах показана только часть передка электромобиля. Известно только, что официальная премьера GMC Hummer EV состоится 20 мая 2020 года, а серийное производство планируется начать уже в 2021 году. Выпускаться электропикап Hummer будет на специально переоборудованном под выпуск электрических машин заводе в Детройт-Хамтрамке.

И еще одно ясно: будущий Hummer явно нацелен на соперничество с Tesla Cybertuck. Уж больно похожими выглядят объявленные характеристики.