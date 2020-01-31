«Вопрос национального выживания». Северная Корея прекращает сообщение с Китаем из-за коронавируса

Власти КНДР приняли решение приостановить железнодорожное и авиасообщение с Китаем «на неопределенное время».

«Приостановление железнодорожного и авиасообщения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Китайской Народной Республикой [вводится] с 31 января 2020 года на неопределенное время в соответствии с государственными мерами по предотвращению распространения коронавируса нового типа», – приводит 31 января решение департамента МИД КНДР российское посольство в Пхеньяне.

Экстренные меры власти КНДР ввели еще 25 января. Правящая партия назвала борьбу с коронавирусом «вопросом национального выживания». Так, всех прибывавших из соседнего Китая путешественников помещали на месячный карантин. В стране пока не зафиксировано ни одного случая заражения. В Южной Корее, для сравнения, уже 7 заболевших.

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.



