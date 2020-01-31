Больше солнца в Петербурге: выбираем квартиру с тёплой панорамной лоджией

фото предоставлено Bau City Development

BauHaus – первый в Петербурге дом класса business-light, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.

Застройщик Bau City Development реализовал в своём флагманском проекте инновационные технологические и дизайнерские решения. Помимо холлов в стиле Porsche, хвойного скандинавского сада во дворе и эффектной ночной подсветке Martini, дом может похвастаться эргономичными планировками квартир с панорамным остеклением.

фото предоставлено Bau City Development

Петербург не часто балует нас солнечными днями, поэтому большая площадь остекления – это значительное преимущество квартиры. Если раньше витражное остекление применялось редко (из-за высоких теплопотерь), то современные материалы позволяют решить эту проблему и обеспечивают достойную энергоэффективность. В ЖК BauHaus во всех квартирах присутствует панорамное остекление.

Застройщик Bau City Development специально предусмотрел витражные окна и просторные лоджии с остеклением от пола до потолка: благодаря ширине до 7 метров и тёплому остеклению, на лоджии можно обустроить пространство для отдыха или рабочую зону. Такая лоджия становится полноценным продолжением комнаты.

фото предоставлено Bau City Development

Для того, чтобы минимизировать дополнительные затраты на эксплуатацию и отопление в BauHaus использовали энергоэффективные технологии. Алюминиевые профили c терморазрывом от ведущих производителей – Reynaers и Alutech, с инновационным антивандальным покрытием от AkzoNobel второго класса стойкости. Мультифункциональное стекло нового поколения – AGC Energy Light контролирует количество проникающей солнечной энергии, поэтому комнаты остаются ярко освещёнными и не перегреваются. Остекление пропускает солнечный свет, но не позволяет мебели выгорать, а в холодное время года сохраняет тепло внутри квартиры, позволяя экономить на отоплении. Поэтому покупатели квартиры в ЖК «БауХаус» смогут жить в просторной, хорошо освещённой квартире и наслаждаться панорамным видом на Петербург.

фото предоставлено Bau City Development

Квартира, представленная на фото, продаётся с отделкой и меблировкой. ЖК BauHaus уже заселён, поэтому увидеть готовую квартиру и выбрать понравившуюся планировку можно на персональной экскурсии с менеджером.

ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru