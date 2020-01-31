Недвижимость
Больше солнца в Петербурге: выбираем квартиру с тёплой панорамной лоджией
фото предоставлено Bau City Development
BauHaus – первый в Петербурге дом класса business-light, где можно наслаждаться преимуществами премиум-дома, инвестируя разумную сумму в покупку и содержание квартиры.
Застройщик Bau City Development реализовал в своём флагманском проекте инновационные технологические и дизайнерские решения. Помимо холлов в стиле Porsche, хвойного скандинавского сада во дворе и эффектной ночной подсветке Martini, дом может похвастаться эргономичными планировками квартир с панорамным остеклением.
Петербург не часто балует нас солнечными днями, поэтому большая площадь остекления – это значительное преимущество квартиры. Если раньше витражное остекление применялось редко (из-за высоких теплопотерь), то современные материалы позволяют решить эту проблему и обеспечивают достойную энергоэффективность. В ЖК BauHaus во всех квартирах присутствует панорамное остекление.
Застройщик Bau City Development специально предусмотрел витражные окна и просторные лоджии с остеклением от пола до потолка: благодаря ширине до 7 метров и тёплому остеклению, на лоджии можно обустроить пространство для отдыха или рабочую зону. Такая лоджия становится полноценным продолжением комнаты.
Для того, чтобы минимизировать дополнительные затраты на эксплуатацию и отопление в BauHaus использовали энергоэффективные технологии. Алюминиевые профили c терморазрывом от ведущих производителей – Reynaers и Alutech, с инновационным антивандальным покрытием от AkzoNobel второго класса стойкости. Мультифункциональное стекло нового поколения – AGC Energy Light контролирует количество проникающей солнечной энергии, поэтому комнаты остаются ярко освещёнными и не перегреваются. Остекление пропускает солнечный свет, но не позволяет мебели выгорать, а в холодное время года сохраняет тепло внутри квартиры, позволяя экономить на отоплении. Поэтому покупатели квартиры в ЖК «БауХаус» смогут жить в просторной, хорошо освещённой квартире и наслаждаться панорамным видом на Петербург.
Квартира, представленная на фото, продаётся с отделкой и меблировкой. ЖК BauHaus уже заселён, поэтому увидеть готовую квартиру и выбрать понравившуюся планировку можно на персональной экскурсии с менеджером.
ЖК «БауХаус» – застройщик ООО "БАУ СИТИ", проектная декларация на сайте https://b-haus.ru