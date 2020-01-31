Два лося погибли в ДТП под Вологдой за 20 минут, в одном случае пострадал петербуржец

Двое из шести человек, пострадавших за сутки на вологодских дорогах, – участники ДТП с животными. Обе аварии произошли вечером с разницей в 20 минут.

Как сообщает 31 января ГУ МВД по Вологодской области, накануне в 17:30 на 85-м километре автодороги Тотьма – Нюксеница – Великий Устюг, по предварительным данным, мужчина 1968 года рождения (житель Кировской области) на «Шкоде Октавия» допустил наезд на лося. Была госпитализирована пассажирка «Шкоды» – женщина 1969 года рождения.

В 17:50 на 61-м километре трассы Вологда – Новая Ладога, по предварительным данным, петербуржец 1991 года рождения на микроавтобусе «Мерседес», сбив лося, съехал в кювет, и машина опрокинулась. Водитель попал в больницу.

Обе аварии произошли в зоне действия дорожного знака 1.27 «Дикие животные». В 2019 году в Вологодской области, по информации официального сайта Череповца, зарегистрировано 115 ДТП с участием диких животных, 70% из них – на трассе Вологда – Новая Ладога. За прошедшие сутки, 30 января, на территории области зарегистрировано шесть серьёзных ДТП, в которых травмированы шесть человек.



