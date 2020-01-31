Бывший глава Минюста Коновалов назначен полпредом президента в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Министерства юстиции Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном суде. Ранее это место занимал Михаил Кротов. Чем он займётся после отставки, не сообщается.

Постановление 31 января опубликовано на сайте Кремля, указ вступает в силу со дня его подписания.

Как отмечает 47news, Коновалов – уроженец Ленинграда, он окончил СПбГУ по специальности «Правоведение», а также заочно получил образование в Православном Свято-Тихоновском богословском институте. С 1992 года работал в органах прокуратуры Петербурга, с 2001-го по 2005 год был первым заместителем прокурора. Он возглавлял Минюст с 2008 года.



