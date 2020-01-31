Верховный суд отказался пересмотреть приговор оппозиционеру Котову. С решением КС не спорят, но есть нюансы

Верховный суд РФ вернул жалобу на приговор Константину Котову, осуждённому на 4 года колонии за неоднократные нарушения на митингах. Об этом 31 января в Facebook сообщила его адвокат Мария Эйсмонт.

Судя по картотеке суда, адвокаты обратились в ВС 28 января – на следующий день после того, как Конституционный суд распорядился пересмотреть дело оппозиционера. Накануне жалоба была возвращена заявителям.

В своём ответе ВС напомнил юристам положения Уголовно-процессуального кодекса. Согласно статье 413 УПК, производство по делу может быть возобновлено на основании решения Конституционного суда только в том случае, если это постановление.

В случае Котова КС принял определение, оставив в силе спорную норму. Таким образом, адвокатов отправляют по инстанции – во Второй кассационный суд общей юрисдикции.





Как сообщает Эйсмонт, защитники через председателя Верховного суда рассчитывали поторопить Президиум ВС с пересмотром приговора. Отказ не исключался, поэтому кассационную жалобу в интересах Котова также подготовили и уже подали.

Программист Константин Котов в сентябре 2019 года приговорён к 4 годам колонии за неоднократные нарушения на митингах. Он стал вторым, кто получил реальный срок по статье 212.1 УК, и пошёл по пути предшественника – Ильдара Дадина. После обращения в КС тот получил свободу, норму признали нужной, править её законодатель не стал.