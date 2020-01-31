МЧС: Площадь обрушения в СКК – до 28 тысяч квадратов

Почти 80% стен рухнуло днем 31 января при демонтаже спортивно-концертного комплекса «Петербургский», сообщает ГУ МЧС по городу.

«Произошло обрушение 80% конструкций стен и кровли. Примерная площадь обрушения – 25–28 тысяч кв. метров», – заявляет ведомство.

Поисково-спасательные работы ведут 80 человек личного состава и 30 единиц техники. К месту также направлены кинологические расчеты Невского спасательного центра МЧС России, а также добровольных поисково-спасательных отрядов «Отклик» и «Экстремум».





Напомним, что до сих пор не найден рабочий, который рухнул вниз вместе с демонтированной конструкцией. По данным «Фонтанки», это Матвей Кучеров 1990 года рождения из Петрозаводска. Он вылез из люльки, страховочным тросом не был пристегнут и не успел обратно заскочить в люльку, когда началось обрушение.