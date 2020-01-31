ГИБДД Петербурга сравнила число оштрафованных пешеходов и водителей. Результат неожиданный

С начала 2020 года сотрудники УГИБДД Петербурга и Ленинградской области оштрафовали за нарушение ПДД при приближении к пешеходному переходу или при переходе дороги более 9,5 тысяч человек. Причем большинство из них – пешеходы.

Как сообщает 31 января отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в январе текущего года инспекторы привлекли к ответственности за непропуск пешеходов более 3 тысяч водителей в Петербурге и около 600 – в Ленобласти. Но пешеходов, оштрафованных за нарушение ПДД, оказалось больше: 4,5 тысячи в Петербурге и 1,5 тысячи в Ленобласти.

В основном пешеходы переходили дорогу не по «зебре», но при этом в зоне ее видимости, а также на красный сигнал светофора. Кроме того, в Ленобласти около 100 пешеходов оштрафовали за отсутствие световозвращающих элементов.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что, подъезжая к переходному переходу, они обязаны уступить дорогу пешеходам, которые переходят дорогу или вступили на проезжую часть для перехода. Пешеходам, в свою очередь, напоминают об обязанности перед выходом на проезжую часть оценить расстояние до приближающихся машин и их скорость и убедиться, что переход будет безопасен.

В январе 2020 года в Петербурге и Ленобласти значительно возросло число наездов на пешеходов. С 1 по 27 января под колесами машин погибли 25 человек и более 200 пострадали.



