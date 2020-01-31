Суд приговорил петербуржца, взявшего привычку красть кабель с ледокола «Урал»

Василеостровский районный суд отправил на полтора года в колонию петербуржца, обокравшего строящийся ледокол «Урал», который был спущен на воду в мае. Об этом 31 января сообщает объединённая пресс-служба судов.

По материалам дела, Алексей Щигорев в конце сентября 2018 года пролез через забор Балтийского завода на Косой линии Васильевского острова. После он проник в один из отсеков тогда ещё строящегося ледокола «Урал», откуда стащил сварочный проводник стоимостью почти 16 тысяч рублей. Позднее он сделал ещё 4 ходки, унеся с собой под 100 метров дорогого кабеля на сумму 125 тысяч рублей. Также Щигорев попытался украсть ещё 35 метров кабеля, принадлежащего ООО «Нева Волга Ладога», но не смог – был пойман мастером производства.

На заседании мужчина вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении. Кроме того, по иску Балтийского завода с Щигорева взыскали материальный ущерб в размере 140 973 рублей 35 копеек.

Напомним, ледокол «Урал» спустили на воду 25 мая 2019 года. За этим наблюдали сотни зрителей. Судно уже не раз появлялось в новостях из-за происшествий на борту. Так, минимум дважды на нем происходил пожар: в апреле 2019-го загорелся рукав шланга на верхней палубе судна, а в феврале выгорели 2 метра пластиковой трубы воздуховода.



