«Фонтанка» узнала личность пропавшего рабочего при обрушении СКК. 29-летний сварщик остался на крыше без страховки

«Фонтанке» стала известна личность пропавшего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский» сварщика. 29-летний житель Петрозаводска Матвей Кучеров в процессе срезки вант вылез из люльки, страховочным тросом он не был пристегнут.

По предварительной информации, при обрушении СКК рабочий погиб.

По данным «Фонтанки», инструкции по демонтажу кровли спортивно-концертного комплекса на проспекте Гагарина предусматривали нахождение всех работников в люльке, которую держал подъемный кран. В самом начале сварных работ так и происходило:





Рабочим необходимо было срезать 112 вант, на которых держалась кровля. После того, как рассоединили девять креплений, она начала ощутимо трещать. Несмотря на это, сварщик вылез из люльки и остался без страховки на краю крыши. При срезке очередного крепления она сложилась и утянула рабочего. Момент падения попал на видео.

Напарник сварщика оставался в люльке, ее от места падения успел отвести крановщик.

По данным «Фонтанки», спасатели при разборе завалов нашли каску и часть амуниции пропавшего.