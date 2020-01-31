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Происшествия
31.01.2020 15:53
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Смертельный коронавирус проник в Россию. Уже двое заболевших

У двух граждан Китая – в Забайкалье и Тюменской области – выявили 2019-nCoV. Россия вводит «дополнительные меры» для борьбы с эпидемией.

«В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая», – цитирует 31 января заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ТАСС. Голикова особо подчеркнула, что «риска распространения коронавируса нет», так как больных оперативно изолировали.

Она анонсировала «дополнительные меры» для борьбы с 2019-nCoV. В частности, Россия собирается вывезти своих граждан из Хубэя и Хайнаня, где до сих пор находятся петербуржцы. Все самолеты будет проверять Роспотребнадзор.

Кроме того, будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.


До сегодняшнего дня в России не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа, о чем утром 31 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Ранее 2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Кроме того, у двух китайских граждан в Таллине нашли коронавирус.

Справка:

По последним данным СМИ, коронавирус убил в Китае уже 213 человек. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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