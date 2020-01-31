Смертельный коронавирус проник в Россию. Уже двое заболевших

У двух граждан Китая – в Забайкалье и Тюменской области – выявили 2019-nCoV. Россия вводит «дополнительные меры» для борьбы с эпидемией.

«В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая», – цитирует 31 января заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ТАСС. Голикова особо подчеркнула, что «риска распространения коронавируса нет», так как больных оперативно изолировали.

Она анонсировала «дополнительные меры» для борьбы с 2019-nCoV. В частности, Россия собирается вывезти своих граждан из Хубэя и Хайнаня, где до сих пор находятся петербуржцы. Все самолеты будет проверять Роспотребнадзор.

Кроме того, будет закрыто авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.





До сегодняшнего дня в России не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом нового типа, о чем утром 31 января заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее 2019-nCoV обнаружили в 50 километрах от российской границы, в Финляндии. Кроме того, у двух китайских граждан в Таллине нашли коронавирус.