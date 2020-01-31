С рухнувшей крыши СКК не успел спастись рабочий. Его ищут под завалами

Один человек, предположительно, погиб при демонтаже крыши СКК в Петербурге. На кадрах, снятых «Фонтанкой» днем 31 января, видно, как конструкция рушится, и спастись не успевает рабочий. Все это происходит на глазах у его коллеги, который находится поблизости в строительной люльке.

«Во время производства работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение конструкций. Площадь неизвестна. Предварительно под завалами могут находиться рабочие», – вот все, что на данный момент сообщает ГУ МЧС.





Корреспондент «Фонтанки», находящийся сейчас на проспекте Юрия Гагарина, 8, сообщает, что только что к СКК подъехала машина реанимации и несколько машин пожарной службы и поисково-спасательной службы.