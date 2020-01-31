Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Локализация баз данных осталась в секрете

Административное дело в отношении Facebook и Twitter возбудил Роскомнадзор 31 января. Компании в положенный срок не предоставили сведения о локализации в России баз персональных данных российских пользователей.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, за подобное правонарушение предусмотрен штраф до шести миллионов рублей. Представитель Twitter явился получить протокол, Facebook процедуру проигнорировал.

В случае дальнейшего непредоставления данных, или же если выяснится, что они хранятся не в России, согласно вступившему еще в 2015 году закону, ресурсы могут попасть в «реестр нарушителей прав субъектов персональных данных». Попадание в этот реестр означает блокировку сайта на территории России.



